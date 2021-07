Quattro casi in più in provincia, ma non ci sono ricoverati

La Spezia - Quattro nuovi positivi in più in provincia e l'unico ricoverato, peraltro in Terapia intensiva, non più conteggiato tra i positivi. Nelle ultime 24 ore si registra quindi un leggero miglioramento in meri termini numerici per quel che riguarda la fotografia della situazione legata al Covid-19 nel territorio della provincia spezzina.

I tamponi risultati positivi tra ieri e oggi sono 3 e il totale provinciale dei casi attivi passa da 261 a 265. Si svuota il Sant'Andrea e rimane Covid free anche il San Bartolomeo di Sarzana. Inalterato anche il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi, fermo a 472 dall'inizio della pandemia.



A livello regionale sono 38 i nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 1.656 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 645 tamponi antigenici rapidi.

Oltre ai 3 registrati in Asl 5 se ne contano 7 in Asl 1, 2 in Asl 2, 23 in Asl 3 e 1 in Asl 4. Sono 2 i tamponi non riconducibili alla residenza in Liguria, e quindi corrispondenti probabilmente ad altrettanti turisti.

Ammonta a 1.604, invece, il totale dei casi attualmente positivi in Liguria, con un aumento di 48 rispetto a quelli di ieri. Cala a 19 (1 meno di ieri) il numero dei pazienti Covid ricoverati, 6 dei quali in Terapia intensiva.

Con la morte di un 82enne nel Savonese, sono 4.357, infine, le schede di decesso di pazienti Covid-19 positivi registrate sino a oggi.