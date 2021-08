Pusher minorenne fermato dalla Mobile: aveva cocaina, eroina e più di 400 euro in contanti

La Spezia - Tredici bustine tra cocaina, eroina e 415 euro in contati. E’ il bilancio del sequestro della Squadra mobile della Spezia ad un minorenne marocchino fermato ieri durante un controllo mirato antispaccio. I poliziotti non si sono fatti scappare un gruppo di persone, volti noti agli uffici per l’assunzione di stupefacenti, che gravitavano attorno al ragazzo.



Il controllo è scattato nella zona della Stazione centrale e il minorenne è stato trovato con stupefacenti e contanti. Il giovane dunque è stato accompagnato in questura per accertamenti ed è emerso che era destinatario della misura cautelare, disposta dall’Autorità Giudiziaria, del divieto di dimora nella provincia della Spezia. Il ragazzo è stato denunciato per spaccio di stupefacenti e la sua posizione sul territorio nazionale è all’attenzione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per i provvedimenti di competenza .