Positivi e ricoverati, numeri stabili in Liguria e nello Spezzino

La Spezia - Sono 143 i nuovi positivi in Liguria (di cui 44 residenti nello Spezzino) su 3.098 tamponi molecolari e 5.605 test antigenici. 151 i guariti di giornata, 3.147 (-8) gli attuali positivi sul territorio regionale, di cui 589 (+14) nello Spezzino. Sono poi 78 (-2) i ricoverati positivi al Covid-19 negli ospedali liguri, di cui 8 in terapia intensiva; permangono 6 gli ospedalizzati in Asl5 (tutti al Sant'Andrea della Spezia), di cui nessuno in terapia intensiva. Oggi, lieta notizia, non si registrano decessi di pazienti Covid-19 positivi, fin qui 4.387 (di cui 474 negli ospedali spezzini). Sono infine 1.984 (+59) i liguri in isolamento domiciliare e 1.573, di cui 316 in Asl5, quelli in sorveglianza attiva.



Campagna vaccinale



Oltre 2 milioni e 21mila le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Liguria dall'avvio della campagna vaccinale, l'88 per cento di quelle arrivare in regione; di questo ammontare, circa 940mila sono seconde dosi. Oltre 287mila i vaccini inoculati in Asl5, di cui quasi 122mila sono seconde dosi.