Più di 34mila spezzini hanno completato il ciclo vaccinale

La Spezia - Sono sedici i nuovi positivi al Covid 19 in provincia della Spezia. In totale, oggi, in tutto il territorio ligure se ne registrano 80 a fronte di 2.762 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.622 tamponi antigenici rapidi. Nel dettaglio della altre città liguri se ne contano: 17 a Imperia, 14 a Savona, 33 a Genova.

Il totale degli attualmente positivi in Liguria è di 3.845 e 566 sono quelli spezzini. Per quanto riguarda le persone ricoverate in ospedale nello Spezzino i numeri restano stabili con 37 ricoverati 9 dei quali in Terapia intensiva. Nel resto della regione si registra i ricoveri rispetto a ieri scendono di 11 con 331 persone ricoverate, 51 sono in Terapia intensiva. Scendono anche gli isolamenti domiciliari (-140 rispetto a ieri) e 209 sono i guariti. In tutto il territorio ligure, le schede decessi segnano altre 4 vittime, tra i 91 e i 98 anni, nessuna delle quali si trovava nei nosocomi spezzini. Le sorveglianze attive sono 3.557, in Asl 5 si registra il numero più alto con 805 persone dopo quello della provincia di Genova con 1.452.



Prosegue la campagna vaccinale. Sono 837.920 i vaccini consegnati alla Liguria, su fonte governativa, e ne sono stati somministrati 783.224, una percentuale che corrisponde al 93 per cento degli inoculati su quelli forniti. Per quanto riguarda lo Spezzino oggi sono state somministrate 1.008 dosi e 34.062 persone hanno completato il ciclo vaccinale.