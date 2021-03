Più di 12.500 spezzini hanno completato il ciclo vaccinale

La Spezia - Prosegue in Liguria la campagna vaccinale. Su 336.990 dosi fornite, in base ai dati governativi, ne sono state fatte 261.300: la percentuale dei vaccini somministrati somministrati in base a quelli consegnati corrisponde al 78 per cento.

Per quanto riguarda la provincia della Spezia, a partire dal 27 dicembre tra Comirnaty e Moderna sono state somministrate 30.067 dosi, di queste 594 nelle ultime ore. A fronte di questi numeri 12.537 persone hanno ricevuto anche la seconda dose completando il ciclo vaccinale. Sempre per Comirnaty e Moderna a livello regionale sono stati somministrati 224.228 vaccini, a partire dal 27 dicembre, e nelle ultime 24 ore sono state vaccinate 1.551 persone. Del totale hanno ricevuto anche la seconda dose 90.706 persone.



Proseguono anche le vaccinazioni con Astra Zeneca. Con 4.612 persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, 0 invece quelli somministrati nelle ultime 24 ore. A livello regionale dall'inizio della campagna sono state inoculate 37.072 dosi, 466 quelle somministrate nelle ultime 24 ore. C'è stato un richiamo per la seconda dose.