Parcheggia in Via Genova con un pass invalidi scaduto, non suo e rilasciato in Campania

La Spezia - Prosegue la lotta all'utilizzo improprio dei pass invalidi da parte della Polizia locale guidata dal comandante Francesco Bertoneri.

Nella giornata del 15 aprile gli agenti hanno sorpreso un 35enne nato a Napoli e residente alla Spezia che aveva parcheggiato una Fiat Punto in uno stallo per invalidi in Via Genova senza averne titolo. Il tagliando, peraltro scaduto il 20 luglio 2020, era infatti intestato a un signore residente a Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta. Il giovane non ha dichiarato nulla in merito al possesso del pass che è stato sequestrato a sarà trasmesso alla Polizia locale campana.

Al momento non sono emersi possibili risvolti penali e l'automobilista è stato sanzionato per quasi 200.