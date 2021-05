Pagliari: si stacca un altro bullone, i residenti chiamano i carabinieri

La Spezia - Resta sotto sequestro l'area Ponte di Pagliari. I residenti però continuano a dormire sonni agitati e questa mattina hanno notato, a terra, un altro bullone caduto dal ponte. A seguito del ritrovamento hanno allertato i carabinieri, che in questi giorni, sorvegliano costantemente quello che resta della struttura che come detto rimane interamente sotto sequestro.

I militari intervenuti sul posto hanno repertato il bullone per inserirlo assieme agli altri, almeno una decina, già raccolti già nelle prime fasi di indagine. La struttura in questi giorni è stata messa in sicurezza e i cittadini hanno potuto fare rientro a casa ma allo stesso tempo non hanno esitato a far sentire la propria voce ( leggi qui). Il pezzo raccolto questa mattina dunque rientra negli altri oggetti repertati, il suo distaccamento non rappresenta un ulteriore rischio per la sicurezza. L'area continua ad essere presidiata.

Una volta dissequestrata, come ha ricordato nei giorni scorsi il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale Mario Sommariva, potranno partire le operazioni per la rimozione dei resti. Questa fase richiederà l'utilizzo di una gru eccezionale e i residenti del palazzo dovranno essere allontanati nuovamente per evitare qualunque situazione di rischio.