Paga il conto del bar con una carta di credito rubata

La Spezia - La sua carta di credito è stata usata all'interno di un bar di Corso Cavour per alcune piccole spese, per cui non serve digitare il pin ma basta appoggiare la carta al pos. Se n'è accorta una signora facendo l'estratto conto, dopo che poche ore prima aveva subito il furto del proprio portafogli nella zona della stazione centrale. Così la Polizia, presso cui aveva già sporto denuncia, si è messa sulle tracce della carta di pagamento.

Le indagini della Mobile spezzina hanno consentito di risalire al responsabile, una persona già nota agli uffici. Si tratta di un 46enne che nelle ore successive al furto ha effettuato due illecite transazioni contact less all’interno dello stesso esercizio commerciale. Dopo essere stato individuato è stato segnalato alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.