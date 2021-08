Nuovi ricoveri in Liguria, ciclo vaccinale completo per 108mila spezzini

La Spezia - Sono 166 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3257 tamponi molecolari e 3801 test antigenici rapidi. Alla Spezia i nuovi tamponi positivi confermati per la giornata di oggi sono 20 e i positivi attivi sono 463, due in più rispetto alla giornata di ieri. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni in provincia: sono 6 le persone ricoverate al Sant'Andrea della Spezia, una si trova in Terapia intensiva.

A livello ligure i nuovi tamponi positivi nelle province sono: 43 a Imperia, 35 a Savona e 68 a Genova. Il totale dei positivi attivi in Liguria sono 2.788. Nei nosocomi di tutta la regione sono ricoverate 55 persone, 13 delle quali in Terapia intensiva. Due ricoveri in più su tutto il territorio regionale rispetto alla giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore non si sono registrate vittime. In Liguria da inizio pandemia sono state 4.366, delle quali 472 sono spezzine. Le guarigioni segnalate oggi sono 120. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.438, 21 in più rispetto a ieri. Le sorveglianze attive in Liguria sono 1.421 delle quali 310 alla Spezia.



Prosegue la campagna vaccinale. Su tutto il territorio regionale è stato somministrato il 93 per cento delle dosi di quelle consegnate. Un milione e 790mila sono quelle inoculate ai liguri. Alla Spezia hanno completato il ciclo vaccinale 107.995 persone.