Numeri pandemia quasi invariati, in Asl5 oltre 67mila con la seconda dose

La Spezia - Venti i positivi al Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore in Liguria, che, come riporta il bollettino odierno, attualmente conta 1.324 positivi al virus, 11 in più rispetto al dato di ieri; 211 (+2) risiedono nello Spezzino. 2.427 i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.128 tamponi antigenici rapidi. Il bollettino riporta altresì 9 guariti di giornata (97.835 da inizio pandemia) e un calo degli ospedalizzati sul territorio regionale, che passano da 21 a 18 (di cui 7 in terapia intensiva); invariata la situazione in Asl5, dove c'è un solo ricoverato positivo al Covid-19, al Sant'Andrea. C'è poi, come già ieri, l'ottima notizia di nessun decesso: restano 4.352 i decessi di pazienti Covid-19 positivi negli ospedali liguri da inizio pandemia (471 dei quali in Asl5).



Campagna vaccinale



Sono poco meno di un milione e 410mila i vaccini somministrati in Liguria (l'87 per cento delle dose arrivate in regione); oltre 510mila sono seconde dosi. In Asl5, da inizio campagna, sono state fatte più di 190mila inoculazioni; oltre 67mila gli spezzini che hanno ricevuto prima e seconda.