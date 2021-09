Monopattini: dieci verbali al mese e nove incidenti

La Spezia - Comodi e veloci per passare da una parte all'altra della città per brevi spostamenti. Che siano di proprietà oppure condivisi, i monopattini sono entrati a far parte dei mezzi di trasporto più utilizzati anche alla Spezia. Se questo rovescio della medaglia è brillante e rimarca l'importanza della mobilità green, l'altra faccia è costellata di: infrazioni al codice della strada, manovre pericolose che mettono a rischio pedoni e automobilisti. Nel territorio comunale della Spezia, in base ai dati forniti dal Comune e dalla Polizia locale: dall'inizio dell'anno sono stati 9 sinistri con monopattini , di cui 4 nel periodo da giugno ad agosto. In tre casi coinvolti minori, il più piccolo ha 11 anni. Per due incidenti, i feriti hanno riportato lesioni guaribili in 30 giorni.



Nel resto dello Stivale si contano però anche cinque vittime sulla strada, in 7 mesi, per incidenti con i monopattini. Il caso che ha scosso maggiormente è quello del 13enne morto a Sesto San Giovanni mentre utilizzava quello di un amico. Situazione che ha portato la Regione Lombardia a produrre una proposta di legge regionale per incentivare il casco obbligatorio e vietare il mezzo ai minorenni. Il testo verrà presentato anche in parlamento.



Alla Spezia la mania è scoppiata poco più di un anno fa, alla fine del primo lockdown, con i bonus governativi e lo sharing. Se per quelli messi a disposizione dal Comune della Spezia ci sono regole e limiti di velocità, per quelli di proprietà il discorso cambia: la Polizia municipale dall'inizio dell'anno ha sequestrato 15 monopattini "truccati".

In tutto questo però restano le regole della strada che sono valide per tutti che sono le stesse in sella a una bicicletta. Andrebbero rispettati: sensi unici, segnaletica, luci dovrebbero essere accese a partire dall'imbruinire. Le segnalazioni per comportamenti scorretti sono costanti. Le più comuni nelle strade spezzine sono: andare in due, al buio, contromano anche in tratti strettissimi sembra essere il leit motiv di quasi tutti gli incidenti scampati, mentre zigzagare sbuffando tra i pedoni carichi di borse sembra essere l'atteggiamento preferito.

Queste situazioni però non sono passate inosservate e l'assessore alla Sicurezza e Polizia locale Filippo Ivani, anche in veste di forte utilizzatore della mobilità green, spiega: "Sin dal mio insediamento ho notato spesso un utilizzo non corretto da parte di molti utenti. Ho chiesto alla Polizia locale di porre molta attenzione al fenomeno: i risultati ci sono stati, basti pensare ai 15 monopattini elettrici privati sequestrati perché erano stati modificati nell'assetto diventando quasi dei ciclomotori non immatricolati. La media è di 10 verbali al mese per violazione del codice della strada. Credo che però in molti ignorino anche le modalità di utilizzo di questo mezzo: sarà anche nostro compito divulgare la corretta informazione. Ricordo che le norme per l'utilizzo del monopattino sono le stesse delle biciclette".

In materia di restrizioni l'assessore Ivani ha una visione ampia e non disdegnerebbe però un utilizzo incentivato del casco: "La situazione in città è monitorata da un gruppo di agenti e interveniamo. Capisco molto bene quello che è accaduto a livello nazionale e le segnalazioni che arrivano regolarmente. E importante anche sapersi tutelare e disincentivare l'utilizzo sconsiderato di qualsiasi mezzo. Una legge nazionale che renda il casco obbligatorio la condividerei, perché ne va della sicurezza delle persone. Personalmente la ritengo apprezzabile ed è anche una regola di buonsenso: a bordo di un qualsiasi mezzo che può acquistare velocità, il primo obiettivo è quello di essere in sicurezza. Io rimango un forte sostenitore della mobilità leggera garantita dal monopattino, ma è chiaro: chi non rispetta le regole incorre nelle sanzioni e non vogliamo penalizzare chi ne fa un uso corretto".



(foto: repertorio)