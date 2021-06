Minorenni ladri di scooter, traditi dalle telecamere

La Spezia - Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, su segnalazione di alcuni cittadini, un equipaggio della squadra volante sorprendeva due giovani mentre erano intenti a rubare del carburante da alcuni motocicli parcheggiati nei pressi della stazione della Spezia Centrale. Nell’occasione uno dei due riusciva a darsi alla fuga, mentre l’altro veniva bloccato ed identificato: dai primi accertamenti svolti, il ragazzo, un sedicenne residente a Spezia, veniva trovato in possesso di uno scooter risultato rubato poche ore prima. A seguito di tali fatti veniva posta in essere un’attività di indagine dalla locale Squadra Mobile, diretta dal Commissario Capo Lorenzo Mulas: attraverso l’assunzione di alcune testimonianze e la minuziosa analisi delle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori riuscivano ad identificare il complice, un diciassettenne anch’egli residente a Spezia, e a recuperare il secondo scooter con cui lo stesso si era dato alla fuga, anche questo provento di furto. Al termine delle formalità di rito, entrambi i giovani venivano denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Genova, per il reato di furto aggravato in concorso.