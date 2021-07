Lite per un telefono e locale aperto a tarda notte, per il resto la movida scorre tranquilla

La Spezia - Nella serata di ieri, venerdì 2 luglio, e fino a notte inoltrata, pattuglie rinforzate della Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale hanno eseguito coordinati controlli nell’ambito della movida del fine settimana, sia nel capoluogo che a Sarzana.

Maggiore presenza di persone è stata rilevata, nei luoghi di aggregazione del centro cittadino, dal termine della partita della nazionale, durante la quale le persone presenti nei dehors dei pubblici esercizi hanno dimostrato una buona attenzione al rispetto delle disposizioni normative in atto.

Rinforzati i servizi e presidi nelle aree del centro storico e dell’Umbertino, come disposto nel Comitato Provinciale Ordine e sicurezza pubblica del 1° luglio e nel successivo Tavolo tecnico in Questura, rimodulati in relazione alle nuove aggregazioni di ragazzi e giovanissimi registrate nel capoluogo dall’avvio della “zona bianca” ed estesi alle relative fasce orarie di presenza. Costante e preziosa l’attività di sensibilizzazione al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di prevenzione dell’abuso di alcool svolta dal personale della CRI in piazza del Bastione.

A margine dei servizi straordinari, a La Spezia, verso le ore 20.00, gli equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti in via Milano per una lite tra due giovani di nazionalità domenicana. Il tempestivo arrivo delle pattuglie consentiva di identificare due ventenni che, per un iniziale diverbio sull’acquisto di un telefono cellulare, sono poi passati alle vie di fatto provocandosi leggere ferite, per le quali venivano medicati sul posto da personale sanitario. I due domenicani venivano quindi accompagnati in Questura e deferiti all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 4 della legge 110/75.

Intorno alle ore 02.30, invece, una pattuglia della Squadra Volante effettuava un controllo ad un pubblico esercizio del centro città che risultava svolgere l’attività oltre l’orario consentito con numerosi avventori ancora intenti a consumare, e che sarà oggetto di verifiche da parte della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura.



Regolare lo svolgimento della serata inaugurale del Sarzana Opera Festival, che ha visto un’importante affluenza di spettatori. Le pattuglie interforze, anche a Sarzana, hanno intensificato i controlli nel centro città al momento dei festeggiamenti del post partita quando la presenza, in particolare di giovani, era maggiore, continuando fino alla chiusura dei locali e relativo deflusso, senza rilevare criticità. Presidi e servizi rinforzati nelle aree oggetto di attenzione per azioni di disturbo degli scorsi giorni.