Lieve calo di positivi e ricoverati nello Spezzino, se ne va una centenaria

La Spezia - Sono 306 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.881 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.867 tamponi antigenici rapidi. Di questi 306 nuovi positivi, 17 sono residenti nello Spezzino, che attualmente conta 915 positivi totali, in calo rispetto ai 924 riportati nell'aggiornamento di ieri; 7.736 i positivi sull'intero territorio regionale, in calo si 42 unità. Il bollettino regionale riferisce poi di 341 guariti di giornata (quasi 82.500 da inizio pandemia) e di un incremento dei ricoverati positivi al Covid-19 negli ospedali liguri: si è passati da 737 a 746, con 84 ospedalizzati in terapia intensiva. Non partecipe del calo la Asl5: invariata la situazione del Sant'Andrea (un ricoverato, che è in terapia intensiva), 3 ospedalizzati in meno al Sant'Andrea, che ora conta 91 pazienti Covid, 12 dei quali in terapia intensiva.

Il bollettino odierno aggiunge altresì 7 decessi al triste novero dei deceduti con positività al coronavirus negli ospedali liguri: il totale è ora di 4.010 lutti. Una delle 7 vittime riferite dal bollettino di oggi arriva dal San Bartolomeo: si tratta di una donna di cento anni mancata nella giornata di sabato. Diventano quindi 428 i decessi di pazienti con il Covid-19 negli ospedali spezzini.

Sono infine 6.809 i liguri in sorveglianza attiva (di cui 637 nello Spezzino) e 6.987 (-52 rispetto a ieri) quelli in isolamento domiciliare.



Campagna vaccinale



Sono 8.747 i vaccini somministrati in Liguria nelle ultime 24 ore (dato riferito alle 16.00 odierne). Di queste dosi, 1.244 sono state inoculate in Asl5. L'azienda sanitaria spezzina, ad oggi, ha somministrato 50.578 dosi di vaccino (42.467 Comirnaty/Moderna, 8.111 Astrazeneca); di queste, 15.558 sono state seconde dosi, quindi tanti sono 'richiamati' nello Spezzino. Ad oggi la Liguria ha somministrato quasi 402mila vaccini su oltre 483mila dosi ricevute dalla struttura commissariale: l'83 per cento.