Lieve calo di positivi e ricoverati in Asl 5

La Spezia - Risale a giovedì 15 aprile il decesso di un uomo di 90 anni risultato positivo al Covid-19 mentre si trovava ricoverato presso il San Bartolomeo di Sarzana. Sale così a 434 il totale dei decessi di pazienti Covid-19 positivi nelle strutture ospedaliere della Asl 5 dall'inizio della pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono emersi 38 nuovi contagi in provincia, ma il totale dei casi attualmente attivi scende ugualmente rispetto a quelli di ieri, passando da 831 a 819. Cala anche il dato dei ricoverati con 80 pazienti, 11 dei quali in Terapia intensiva (10 al San Bartolomeo e 1 al Sant'Andrea).



A livello regionale sono 321 i nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 4.576 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.645 tamponi antigenici rapidi. Oltre ai 38 nuovi contagi emersi in Asl 5, se ne sono registrati 49 in Asl 1, 69 in Asl 2, 148 in Asl 3 e 17 in Asl 4.

Il totale dei casi attualmente positivi in Liguria è 7.043 (66 meno di ieri), mentre gli ospedalizzati sono 657 (21 meno di ieri), 78 dei quali in Terapia intensiva.

Infine, i decessi di pazienti Covid-19 positivi dall'inizio dell'epidemia sono 4.067 (14 più di ieri).