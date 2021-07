Lieve aumento di positivi, nuovo ricovero al Sant'Andrea

La Spezia - Sono 72 i nuovi positivi al Covid-19 emersi in Liguria nelle ultime 24 ore (13 dei quali residenti nello Spezzino) con 2.175 tamponi molecolari e 2.093 test antigenici rapidi effettuati. Quindici i guariti di giornata e nessun decesso da registrare nelle ultime 24 ore (4.356 le vittime in Liguria da inizio pandemia, 472 delle quali nello Spezzino). Sono poi 1.533 (ieri 1.476) le persone attualmente positivi a livello regionale, di cui 259 (+7) alla Spezia e provincia. I ricoverati positivi al coronavirus in Liguria diventano 17 (+1), di cui 5 in terapia intensiva; l'incremento è dovuto a un ricovero al Sant'Andrea, che ora conta due pazienti Covid-19 positivi, mentre il San Bartolomeo permane Covid free. 321 i liguri in isolamento domiciliare, 404 quelli in sorveglianza attiva.



Vaccino



Quasi 1 milione e 522mila le dosi di vaccino somministrate in Liguria, di cui oltre 585mila sono seconde dosi. In Asl5 le dosi somministrate superano quota 207mila; 77mila i richiamati.