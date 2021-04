Incidente sul lavoro, operaio cade in una sentina

La Spezia - Una caduta dentro la stiva di una nave in costruzione, a rimanere ferito è un operaio di 61 anni che è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. L'episodio risale alle 16.30 quando, all'interno dei cantieri San Lorenzo in Viale San Bartolomeo, l'operaio è caduto rimanendo ferito. Sul posto sono intervenuti la Croce rossa del Muggiano, l'automedica Delta 2, con medico ed infermiere a bordo e anche i Vigili del fuoco che hanno lavorato per liberare la gamba dell'uomo rimasto bloccato. Ora si trova in ospedale per accertamenti.

Dalla sede spezzina dei Vigili del fuoco sono partiti cinque unità con un'autopompa serbatoio e un mezzo speciale Saf attrezzato per il soccorso su corda in ambienti impervi e ostili, giunti sul posto intervenivano per il recupero dell'operaio infortunato nel locale sentina di uno yacht in fase di allestimento. "A causa dei locali angusti dell'imbarcazione - si legge in una nota dei pompieri -in costruzione e della ridotta via d'accesso al luogo del sinistro attraverso un passo d'uomo, si è reso necessario l'utilizzo di una speciale barella per la stabilizzazione ed il recupero dell'uomo ferito".

Sul posto presenti l'autolettiga della Croce Rossa Italiana di La Spezia, l'automedica Delta1 del 118 La Spezia Soccorso ed il personale PSAL (Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) dell'ASL di La Spezia.

Si tratta del secondo incidente avvenuto in un luogo di lavoro a poche ore di distanza da quello avvenuto in Val Graveglia, dove un uomo di circa 30 anni è caduto da un ponteggio (leggi qui) facendo un volo da un'altezza di sette metri. Ora si trova al San Martino di Genova.