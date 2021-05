La Spezia - Il ponte della Darsena di Pagliari è sotto sequestro e si aprirà l'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica della Spezia. In queste ore sono attesi il sopralluogo del Pm e la nomina del perito che condurrà, assieme all'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, tutti gli accertamenti del caso per capire cosa è accaduto alle 9 di questa mattina quando il ponte è uscito dalla sede (qui).

Ogni nodo verrà sciolto dagli accertamenti. La chiusura della strada è stata immediata e la viabilità modificata per non congestionare il traffico. Sono stati mobilitati uomini e mezzi, non si sono registrati feriti, anche se la paura è stata tanta per chi si è trovato a passare sotto alla struttura pochi istanti prima (qui). Al contempo si è resa necessaria anche l'evacuazione di tre famiglie, per un totale di 10 persone, residenti nelle immediate vicinaze del ponte.

I Vigili del fuoco nelle primissime fasi dell'intervento hanno condotto una verifica di eventuali persone coinvolte e assicurato la sicurezza della zona.

I residenti della palazzina sono stati allontanati perché la struttura è stata ritenuta troppo vicina al troncone del ponte. I pompieri In hanno assicurato l'assistenza alle famiglie per il recupero beni.

Sul posto tecnici comunali e di Autorità Portuale, gli operatori del Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto dei Vigili del fuoco che hanno operato con i droni per i rilievi necessari, anche ai fini delle indagini di polizia Giudiziaria avviate dall'Arma dei Carabinieri con la collaborazione dei Vigili del Fuoco.



L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale si è fatta carico dei nuclei familiari allontanati e fino a nuovo ordine, quindi finché non potranno rientrare nelle proprie abitazioni, saranno ospitate in un hotel in città.