Il monito del Comune: "In Piazza Cavour e nei mercati rionali permane l'obbligo di mascherina"

La Spezia - L’amministrazione comunale ricorda che nelle aree in cui si svolgono i mercati rionali, seppur all’aperto, permane l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) sia per gli operatori commerciali sia per i visitatori. Questo fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso.



Quindi nell’area di via Prosperi il martedì, di viale Garibaldi il venerdì, all’intero del mercato giornaliero di piazza Cavour e quello mensile del Cercantico nel Golfo e del mercato delle Onlus, che si svolge all’interno di piazza Cavour, è fatto obbligo di indossare la mascherina



L’ordinanza del Ministero della Salute del 22/06/2021, che consente la cessazione di obbligo della mascherina, nel testo specifica altresì: "fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti" come per l’appunto nelle aree dove si svolgono i mercati rionali che vedono sempre un’alta concentrazione di persone.