Fuga di metano dal sottosuolo a Mazzetta, se ne accorgoni i passanti

La Spezia - Nella tarda serata di ieri, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta nel quartiere di Mazzetta per una fuga di gas metano. Su segnalazione di diversi passanti, cinque unità della sede spezzina sono giunti sul posto congiuntamente ai tecnici della società Italgas ed hanno provveduto alla ricerca della perdita proveniente dal sottosuolo della sede stradale ed alla messa in sicurezza della zona coinvolta nel sinistro.

Precauzionalmente, si è resa necessaria la chiusura della circolazione stradale nel tratto di Via Veneto compreso tra Via Severino Ferrari e Via Giovanni Pascoli. Le operazioni di assistenza alla società preposta per lo scavo e la riparazione della perdita, sono ancora in corso. Sul posto presente la Polizia di Stato.