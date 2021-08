Fuga di gas nel palazzo dell'Inps, pompieri e tecnici al lavoro

La Spezia - Fuga di gas nel palazzo dell'Inps. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici dell'Acam. Stando a quanto si apprende la fuga sarebbe all'interno di un vano all'interno della sede dell'ente. Per la durata dell'intervento sono state interdette al traffico e ai pedoni Via Don Minzoni, una parte di Via Pietro Micca e di Viale Mazzini. Le prime segnalazioni risalgono alle 19.30 circa.



(foto: repertorio)