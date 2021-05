La Spezia - Fuga di gas a Mazzetta. Maxi dispiegamento di forze dell'ordine a Mazzetta, in Via Veneto nei pressi del Brico Center. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco, le forze dell'ordine e la Polizia municipale che stanno provvedendo a sgomberare l'area per permettere ai tecnici di individuare la falla e provvedere a ripararla. Gli interventi sono in corso.



(foto: repertorio)