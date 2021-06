Esperto in furti, trovato con un tagliabulloni: denunciato

La Spezia - Ha visto la polizia e ha cambiato strada ma non è bastato. Così per un marocchino di 27 anni, volto già noto agli uffici per una serie di furti di auto e biciclette, è stato fermato e controllato dalla Polizia nel piazzale della Stazione centrale della Spezia. Il giovane è stato sorpreso con tre cellulari e una tronchesi taglia bulloni. Per questo motivo è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.

Questa è solo una parte dei controlli eseguiti nella giornata di ieri da parte della Polizia Stato assieme al Reparto Prevenzione Crimine Liguria, hanno effettuato una serie di controlli e di pattugliamenti nella zona del quartiere Umbertino per poi spostarsi verso la stazione ferroviaria, le scalinate storiche, piazza Verdi e presso i giardini pubblici di via Mazzini. Al termine del servizio risultavano controllate 64 persone, 11 con precedenti penali o di polizia, di cui 29 cittadini stranieri.