Due terapie intensive al Sant'Andrea, salgono i positivi

La Spezia - Sono 40 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1379 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 782 tamponi antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 1, Savona 1, Genova 31, La Spezia 7.



Nel bollettino odierno sono invece inseriti due decessi – due uomini di 91 e 85 anni – entrambi avvenuti al San Martino di Genova, che portano il totale ligure da inizio pandemia a 4365, dei quali 472 avvenuti nello Spezzino.

Rispetto a ieri cresce di un degente il numero degli ospedalizzati in Liguria che sono ad oggi 44 di cui 12 in terapia intensiva. Ricoverati che salgono anche al Sant'Andrea della Spezia dove si registra un nuovo ingresso e dove i letti occupati sono 5 di cui 2 in terapia intensia.

I casi attualmente attivi in Liguria sono 2606 di cui 443 in Asl 5 dove ci sono 286 soggetti in sorveglianza attiva. I guariti odierni infine sono 30 che portano il totale da inizio pandemia a 98.569.



Per quanto riguarda i vaccini sale al 94% la percentuale fra consegnati e somministrati con 746601 liguri che hanno completato il ciclo vaccinale. Fra questi 101772 spezzini.