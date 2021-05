Dopo un weekend pazzo, settimana più stabile

La Spezia - Ci mettiamo alle spalle un weekend dai mille climi e dai mille cieli. Per 48 ore gli spezzini e i turisti che hanno scelto di trascorrere nel levante ligure il primo fine settimana in zona gialla è stato un continuo cambiamento climatico: ombrelli e mantelle a portata di mano ma anche qualche giacca un po' più pesante nelle ore in cui il vento ha alzato "la voce". La nuova settimana si apre in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore ma si sentono gli effetti del maltempo dei giorni scorsi. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18.8°C, la minima di 12.3°C, lo zero termico si attesterà a 2127m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso.