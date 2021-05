Diciottenne senza patente fugge all'alt, brucia rosso, fa incidente e scappa

La Spezia - Scene da film poliziesco anni Settanta in centro città. Questa mattina, attorno alle 9.30, un breve ma intenso inseguimento automobilistico è andato in scena attorno a Piazza Europa. Il finale: un'auto incidentata e il suo guidatore che dovrà pagare un cumulo di sanzioni per oltre 7mila euro, oltre ai danni provocati. Nasce tutto dalla decisione di una pattuglia della Polizia Locale di controllare una Fiat Stilo in transito su Via Veneto in direzione del centro storico. Gli agenti, intimato l’alt, hanno ricevuto come risposta una decisa accelerata e una precipitosa fuga lungo la strada a tre corsie, piuttosto trafficata a quell'ora.



Da qui è nato l'inseguimento a sirene spiegate. La Stilo, dopo aver bruciato per due volte il semaforo rosso agli incroci con Via Crispi e Via XX Settembre, ha finito per fare incidente con un motociclo in sosta in Piazza Europa. Bloccata definitivamente la fuga all’incrocio tra Via XX Settembre con Via don Minzoni, gli agenti hanno visto il conducente abbandonare il veicolo e scappare a piedi verso il centro a gambe levate.

Una fuga durata poco. Gli uomini in divisa lo avevano già riconosciuto, visto che non era la prima volta si metteva "in luce" con le forze dell'ordine. Rintracciato poco distante dalla zona dell'inseguimento, è stato invitato a recarsi presso il comando di Via Lamarmora per la contestazione delle infrazioni. Si tratta di un diciottenne, residente nella zona est della città e con svariati precedenti specifici.



Non ci è voluto molto agli agenti per scoprire il motivo del suo comportamento. Il giovane, poco più di un adolescente, era alla guida dell’auto senza aver mai conseguito la patente (per cui è stato sanzionato per 5100 euro) ed il veicolo, per il quale non era mai stato trascritto il passaggio di proprietà (altra sanzione da 363 euro), è risultato essere privo della copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi (multa da 866 euro).

L’auto è stata sottoposta sia a fermo per tre mesi che a sequestro amministrativo. Il ragazzo è stato sanzionato anche per un importo totale superiore a 1000 euro per tutte le manovre irregolari durante la sua fuga. Sul posto è intervenuto anche personale della sezione infortunistica per i rilievi del sinistro stradale.