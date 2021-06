Diciottenne denunciato per interruzione di pubblico servizio, oltraggio e atti osceni

La Spezia - Un ragazzo di 18 anni è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, oltraggio a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico. Il deferimento è scattato questa mattina, verso le 10.30, quando il giovane colombiano, regolare sul territorio, si è recato negli uffici dell'Anagrafe, al piano terra del Comune della Spezia, appostandosi a fissare gli impiegati e a un tratto ha fatto il gesto per far intendere che voleva calarsi i pantaloni e urinare. Sul posto era già presente del personale della Polizia locale. Sono arrivati altri agenti ma il ragazzo alla vista delle divise si è mostrato aggressivo e ha fatto resistenza. Portato al Comando della Municipale è emerso che era in cura in una struttura della provincia dalla quale si era allontanato arbitrariamente, dove poi è stato riaccompagnato in giornata. Il lavoro neglì uffici del Comune ha ripreso regolarmente al termine dell'intervento della Locale.