Covid, si azzerano le terapie intensive al Sant'Andrea

La Spezia - Sono 167 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria (20 dei quali residenti nello Spezzino), a fronte di 2.792 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.566 tamponi antigenici rapidi. Sono 3.241 (-23) i positivi a livello regionale, di cui 532 (-4) nello Spezzino. 189 i guariti di giornata, e c'è purtroppo da registrare il decesso un'altra persona con positività al coronavirus (che diventano 4.382 da inizio pandemia, 473 delle quali in Asl5): si tratta di una donna di 90 anni mancato all'ospedale San Martino di Genova. Calano i ricoverati Covid-19 positivi a livello regionale, che ora sono 86 (-3), di cui 10 in terapia intensiva; 6 (-2) i ricoverati al Sant'Andrea, nessuno in terapia intensiva (rispetto ai due pazienti del bollettino di ieri); permane 'Covid free' il San Bartolomeo. Sono infine 1.998 (+8) i liguri in isolamento domiciliare, 1.770 (-114) quelli in sorveglianza attiva, di cui 345 (invariato) in Asl5.



Campagna vaccinale



Quasi un milione e 975mila le dosi di vaccino somministrate in Liguria dall'inizio della campagna vaccinale, l'88 per cento di quelle arrivate in regione. Ormai 280mila le dosi somministrate in Asl5, circa 128mila delle quali seconde dosi.