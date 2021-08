Covid-19, trentaquattro nuovi positivi nello Spezzino

La Spezia - A fronte di 4.060 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.615 tamponi antigenici rapidi, sono 188 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria. Il dettaglio provinciale registra 47 nuovi casi ad Imperia, 24 nella provincia di Savona, 72 a Genova (in Asl 3 sono 56, in Asl4 16) e 34 in provincia della Spezia, cui vanno aggiunti altri 11 casi non riconducibili alla residenza in Liguria. Detto dei nuovi positivi, i casi attuali raggiungono quota 370 unità a Savona, 442 alla Spezia, 499 ad Imperia e 1.377 a Genova, cui si vanno a sommare anche 70 residenti fuori Regione/Estero e 271 in fase di verifica per un totale di 3.029 casi attualmente positivi in tutta la Liguria.



Con due nuovi decessi, entrambi al San Martino di Genova (85 e 88 anni), il totale raggiunge le 4.380 persone morte da inizio pandemia. Per quanto concerne gli ospedalizzati, il dato cristallizza la situazione di 24 ore fa: 95 persone sono ricoverati in bassa e media terapia, 10 in terapia intensiva. Alla Spezia i posti letto sono 9 (uno in più di ieri) e una terapia intensiva. In sorveglianza attiva si contano 460 persone in Asl1, 334 in Asl2, 564 in Asl3, 118 in Asl4, 340 in Asl5 per un totale di 1.816 persone. Infine la quota vaccinale di giornata, aggiornata alle 16 odierne: per 2.115.482 sieri

consegnati, 1.939.217 sono i somministrati con una percentuale del 92%.