Corso anti incendio navale, vigili del fuoco toscani nel simulacro spezzino

La Spezia - Nei giorni scorsi si è svolto, presso il Comando Vigili del Fuoco di La Spezia, un corso di "Antincendio navale", al quale ha partecipato personale della Regione Toscana, proveniente dai Comandi di Siena, Prato, Firenze, Arezzo, Pisa e Pistoia.

Durante il corso i partecipanti hanno appreso tecniche innovative di spegnimento di incendi in ambienti confinati, invasi dal fumo e con altissime temperature. Condizioni che si possono verificare non soltanto all'interno di una nave , ma purtroppo anche nell'evoluzione di un normale incendio in ambito urbano.

L'impiego del simulacro navale allocato presso il Comando di La Spezia, permette una simulazione assolutamente veritiera, garantendo comunque la sicurezza degli operatori impegnati nella fase addestrativa. I discenti entrano nel simulatore, accompagnati sempre da un istruttore e vengono costantemente monitorati da una sala di controllo , dove un operatore, può interrompere in ogni momento la somministrazione delle fiamme e delle temperature. Tra le tecniche di spegnimento più innovative, sicuramente c'è quella dell'utilizzo dell'acqua micronizzata, che permette di abbassare notevolmente le temperature dei fumi e dell'incendio ed aiuta gli operatori a gestire al meglio la riserva idrica a disposizione.

L'impiego di termocamere di ultima generazione permette la restituzione di immagini di alta definizione.