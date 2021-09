Coronavirus, scende ancora la pressione negli ospedali liguri

La Spezia - Sono 107 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.543 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 5.016 tamponi antigenici rapidi. Di questi, 31 appartengono ad Asl1, 15 appartengono ad Asl2, 31 sono relativi a Genova metropolitana (in Asl3 sono 24, in Asl4 sono 7) mentre nello Spezzino si annoverano 14 nuovi contatti positivi nelle ultime ventiquattro ore. A tutti questi si vanno ad aggiungere 16 soggetti non riconducibili alla residenza in Liguria. A fronte di questi numeri a Savona si contano oggi 325 casi positivi, 562 alla Spezia, 408 ad Imperia, 1.387 a Genova, oltre a 59 residenti altrove e 213 in attesa di verifica: ad oggi in Liguria ci sono 2.954 casi.



Migliora la situazione negli ospedali, seppur lievemente. Sono 81 i posti letto Covid in Liguria con otto terapie intensive: sono due in meno di ieri. In Asl5 sono 6, gli stessi di ieri. Per quanto concerne le sorveglianze attive 306 riguardano Asl1, 246 Asl2, 665 Asl3, 110 Asl4, 347 Asl5. Infine lo stato della campagna vaccinale con 2.291.894 sieri consegnati (fonte governativa) e 2.036.288 somministrati: alle 16 odierno il rapporto è dell'89%.