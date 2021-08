Coronavirus, muore al Sant'Andrea dov'era ricoverato

La Spezia - Sono 52 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.278 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.030 tamponi antigenici rapidi. Se ne aggiunge uno ad Imperia, 10 a Savona, 29 a Genova (di cui 28 in Asl3 e 1 in Asl4), 12 alla Spezia. A fronte di questi dati, attualmente sono 354 i Covid positivi della provincia di Savona, 504 ad Imperia, 525 alla Spezia, 1.436 a Genova, oltre a 82 persone residenti fuori Regione/Estero

82 e 272 in fase di verifica. Aumenta invece di una unità il computo dei posti letto Covid in Liguria: ora sono 87, con 11 terapie intensive mentre isolando il solo dato spezzino sono 5 i posti letto in bassa e media terapia intensiva e nessuna rianimazione. Sale a 4.384 il conto dei deceduti in Liguria, uno dei quali è un maschio di 77 anni, morto ieri all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Per quel che riguarda i soggetti in sorveglianza attiva 341 appartengono all'Asl1, 285 ad Asl2, 677 ad Asl3, 109 ad Asl4 e 362 ad Asl5. Infine i dati relativi ai vaccini, aggiornati alle 16 di oggi: 2.241.417 sono i sieri consegnati (fonte governativa), 1.981.534 quelli somministrati con una percentuale dell'88%.