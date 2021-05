Controlli interforze a Spezia e Sarzana nel primo weekend con coprifuoco alle 23

La Spezia - Hanno avuto esito positivo i servizi interforze disposti dal Questore della Spezia Burdese nel capoluogo spezzino e a Sarzana, che si sono svolti nelle serate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 scorsi, primo week end di apertura fino alle ore 23.00 dei pubblici esercizi.

Le pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Municipali della Spezia e Sarzana, con l’ausilio nel capoluogo di personale della C.R.I. per l’attività di sensibilizzazione e informazione di competenza, hanno presidiato il territorio, verificando il generale rispetto della normativa anticontagio, senza riscontrare eccessi.



Il servizio si è svolto nelle vie del centro storico e nei luoghi di maggiore aggregazione e le pattuglie impegnate nei controlli hanno constatato una presenza importante di persone per lo più sedute ai tavoli all’aperto e nei dehors, o sulle panchine delle piazze principali.

Alla Spezia, alle ore 18.15 circa di sabato pomeriggio, in Piazza del Bastione, è stata richiesta un’ambulanza per il malore di un giovane che, all’arrivo dei soccorsi sanitari, si era già allontanato, mentre poco dopo, nella stessa zona alcuni clienti, dopo aver consumato al tavolino di un bar, si allontanavano senza pagare il conto. Inviata una pattuglia visto lo stato di concitazione che ne è derivato.

Alle 21.30 di ieri sera, il personale a presidio dell’Umbertino interveniva in questa via Firenze dove riscontrava un gruppo di persone che ascoltava musica ad alto volume e che provvedeva ad allontanare. Nella circostanza, la pattuglia sanzionava altresì uno straniero, regolare sul territorio nazionale, perché sprovvisto di mascherina, identificato in piazza Brin.



Come disposto nel Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza pubblica del 21 maggio, il monitoraggio veniva esteso alla grande distribuzione del capoluogo spezzino e di Sarzana, in relazione al primo week end di apertura dei centri commerciali e dell’Outlet Village Shoppinn di Brugnato.

I controlli agli esercizi pubblici e market del centro alla Spezia e a Sarzana, volti a prevenire/reprimere la somministrazione di alcolici a minori, sono proseguiti invece fino alla chiusura. Gli operatori delle Forze di Polizia hanno infine vigilato sul rispetto dell’orario di limitazione agli spostamenti fissato per le ore 23.00, riscontrando una positiva risposta dei cittadini e dei titolari dei pubblici esercizi sia in centro che nei quartieri periferici.