Consolle e Dj senza autorizzazione, scattano i verbali

La Spezia - Consolle con dj senza autorizzazione, apertura oltre i limiti consentiti e occupazione di suolo pubblico troppo abbondante. Questo quanto contestato dalla Polizia municipale, in seguito agli accertamenti di queste ore, a un pubblico esercizio di Piazza Cesare Battisti alla Spezia, che ieri sera, di fatto, aveva in corso un pubblico spettacolo non autorizzato, i cui video sono immancabilmente circolati in rete. E, come accennato, le successive verifiche hanno permesso agli agenti di constatare un'occupazione di suolo pubblico pressoché doppia rispetto a quella rilasciata dal Comune, e, ancora, come il locale sia stato aperto fino alle tre di notte, sforando di un'ora il limite orario previsto dall'ordinanza del sindaco. Fatti gli accertamenti, ora saranno contestati i verbali al titolare dell'esercizio.