Colpisce alla nuca la compagna con un coltello: arrestato, resterà in carcere

La Spezia - Ha minacciato la compagna, l'ha colpita con violenza alla nuca con un coltello, dopo essersi ubriacato. E' finito in manette un 40enne senza fissa dimora che due notti fa è stato fermato dalle volanti della Polizia di Stato. Tutto è cominciato la scorsa notte quando alla centrale operativa della questura è arrivata la segnalazione di violento litigio nelle vicinanze del monumento alla Resistenza, nel cuore dei giardini pubblici. Da lì a pochi minuti sono arrivati i poliziotti che hanno trovato una donna, ferita alla testa, e soccorsa da un passante. L'aggressione nei confronti della donna era avvenuta poco prima e l'autore sarebbe stato il compagno, 40enne slovacco senza fissa dimora, che dopo aver bevuto in maniera massiccia è diventato rabbioso ed aggressivo. Stando a quanto riferito dalla questura: "Senza alcun motivo aveva iniziato a minacciarla e proferire frasi ingiuriose nei suoi confronti fino a colpirla alla nuca con un coltello".



All'arrivo degli agenti il 40enne era sdraiato poco lontano ed affianco a lui veniva rinvenuto un coltello prontamente sequestrato dagli agenti. "L’individuo, pregiudicato con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e la persona, alla vista degli operatori si alzava di scatto aggredendoli con calci e pugni cercando di divincolarsi. Il soggetto veniva quindi, con non poca difficoltà, accompagnato in Questura dove perseverava nel suo atteggiamento aggressivo nei confronti degli operatori - si legge in una nota della Polizia di Stato -. La donna veniva trasportata al Sant'Andrea e refertata per le lesioni riportate al capo, giudicate guaribile in dieci giorni, mentre lo straniero veniva tratto in arresto per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e lesioni gravi e quindi condotto presso la Casa Circondariale della Spezia in attesa dell’udienza in Tribunale, che si è tenuta questa mattina e ha visto la convalida dell’arresto da parte del Gip e la conseguente conferma della custodia cautelare dello stesso presso la casa circondariale di via Fontevivo".