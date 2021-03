Cinque Terre e sentieri, sorvegliati speciali per il fine settimana di Pasqua

La Spezia - Scatta la zona rossa e in Liguria il divieto di raggiungere le seconde case. Tutti i territori provinciali diventano sorvegliati speciali, anche e soprattutto l'area del Parco nazionale delle Cinque Terre coi suoi borghi, gli accessi al mare e i solcatissimi sentieri. Inevitabilmente s'inaspriscono le iniziative di contrasto al mancato rispetto delle regole e si applicano in maniera ferrea le disposizioni anti-contagio: un po' come successe lo scorso anno, di questi tempi. Per questo motivo i Carabinieri del reparto del Parco nazionale delle Cinque Terre saranno super operativi per il fine settimana di Pasqua, fino a pasquetta si intende, con i servizi di controllo e prevenzione nelle aree maggiormente frequentate, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni vigenti. Un lavoro che era già cominciatr durante gli scorsi fine settimana: per il momento sono stati controllati 32 soggetti, tre automezzi e contestata una sanzione amministrativa di 533,33 euro ad un cittadino non residente in Liguria, per avere violato le disposizioni del Dpcm 2 marzo 2021 recandosi al di fuori del Comune della seconda casa, senza un giustificato motivo. Se si vogliono evitare multoni e verbali di gruppo attenzione dunque alle regole della zona rossa.