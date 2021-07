Cinque nuovi ricoverati in Liguria, oltre 71mila spezzini hanno completato il vaccino

La Spezia - Sono 25 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.938 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.705 tamponi antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 3, Savona 2, Genova 12, La Spezia 7. Non riconducibili alla residenza in Liguria 1.

Anche oggi non si registrano decessi con il dato ligure che resta fermo a 4.352 da inizio pandemia (471 le vittime spezzine) mentre rispetto a ieri aumentano di cinque unità gli ospedalizzati a livello regionale che tornano a 17 con sei terapie intensive. Restano invece vuoti i reparti del Sant'Andrea e del San Bartolomeo.

I casi a livello ligure sono ad oggi 1397 di cui 230 in Asl5 dove ci sono 38 persone in sorveglianza attiva. Quanto ai vaccini sale a 549.863 il numero dei liguri che hanno completato il ciclo, dei quali 71400 spezzini.