Centounmila spezzini sono vaccinati, un nuovo ricovero al Sant'Andrea

La Spezia - Sono 172 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.779 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.914 tamponi antigenici rapidi. Venticinque sono i nuovi tamponi positivi alla Spezia. Il totale degli attualmente positivi in provincia è 435.

Gli ospedalizzati in Liguria sono 43 con 9 persone ricoverate in Terapia intesiva. In provincia della Spezia si registra un nuovo ricovero al Sant'Andrea. Attualmente le persone ricoverate in ospedale sono 4. Non si registrano vittime: il totale in Liguria è di 4.363, 472 sono spezzine. Sono 80 i nuovi guariti in tutta la regione mentre le sorveglianze attive sono 1.302, 285 delle quali sono spezzine. Sono 168 le persone in isolamento domiciliare in tutto il territorio ligure.



Per quanto riguarda la campagna vaccinale la percentuale vaccini somministrati su quelli consegnati corrisponde al 93 per cento. Alla Spezia hanno completato il ciclo vaccinale 101.152 persone.