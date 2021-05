Calcio spezzino in lutto per la scomaprsa di Dino Morelli

La Spezia - Grave lutto per il calcio spezzino colpito oggi dalla prematura scomparsa di Dino Morelli ex portiere mancato a soli 49 anni. Tifoso aquilotto e protagonista nel calcio Uisp con la Locanda Alinò, per anni ha calcato i campi della provincia lasciando uno splendido ricordo fra le persone che hanno condiviso con lui vittorie e sconfitte. “La grande eredità che ci lasci – si legge fra i tantissimi post sulla sua pagina Facebook - è di vivere la vita con tutto l'entusiasmo possibile. I pomeriggi in curva e le trasferte non saranno più le stesse ma sarai sempre con noi. Ai tuoi figli e a Monica il mio più grande abbraccio. Ciao Dino, porta allegria e vitalità anche lassù”.