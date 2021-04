Calano i positivi nello Spezzino, tre decessi a Sarzana

La Spezia - Sono 292 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.937 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.528 tamponi antigenici rapidi. Di questi 292 nuovi positivi, 20 sono residenti nello Spezzino. 495 i guariti di giornata in Liguria (oltre 86mila da inizio pandemia). Nella nostra provincia gli attuali positivi, riporta il bollettino odierno, sono 766, in calo rispetto agli 818 di ieri; anche a livello regionale si registra un calo da 6.716 a 6.502. Giù gli ospedalizzati coronavirus positivi negli ospedali liguri: ora sono 666 (-7), di cui 70 in terapia intensiva. La Asl5 vede il San Bartolomeo con 73 ricoverati (+1), di cui 8 in terapia intensiva, e il Sant'Andrea con 2 (numero invariato), entrambi in terapia intensiva.



Sono 11 i decessi di pazienti Covid-19 positivi riportati dal bollettino odierno, per un totale di 4.090 a livello ligure da inizio pandemia. Di queste 11 schede decesso, 3 riguardano altrettanti pazienti deceduti al San Bartolomeo: si tratta di una donna di 82 anni e di due uomini di 76 e 78, mancati domenica scorsa. Il totale delle persone positive al Covid-19 decedute negli ospedali spezzini da inizio pandemia arriva quindi a 438.



Sono infine 6.498 i liguri in sorveglianza attiva, di cui 914 in Asl5. E sono 5.817 i liguri in isolamento domiciliare, 209 in meno rispetto a ieri.



Vaccinazione



Sono 487.590 le dosi di vaccino anti Covid-19 ad oggi somministrate in Liguria, il 91 per cento delle oltre 537mila ricevute dalla struttura commissariale nazionale. Oltre 13.500 quelle somministrate nelle ultime 24 ore, un migliaio delle quali in Asl5. Lo Spezzino è attualmente a poche centinaia di punture da quota 60mila dosi somministrate; quasi un terzo delle quali (oltre 17.500) sono seconde dosi.