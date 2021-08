Bimba di due anni muore al Gaslini, Umbertino stravolto dal dolore

La Spezia - Una tragedia ha stravolto il Quartiere Umbertino. Una bimba di due anni e mezzo è morta stamani all'ospedale Gaslini di Genova. Stando a quanto riferito da fonti vicine alla famiglia, la sera di domenica dopo aver passato una classica giornata all'insegna dei giochi, al mare e poi in Piazza Brin, la piccola ha iniziato a sentirsi male e a vomitare.

La sera stessa i nonni, la mamma e il papà, membri della comunità dominicana e residenti alla Spezia, hanno portato la piccola al Pronto soccorso della Spezia. Dopo un trattamento la famiglia e la bimba sono stati rimandati a casa, ma all'indomani mattina la situazione è nuovamente precipitata e dopo un nuovo passaggio al Sant'Andrea è stato disposto il trasferimento al Gaslini di Genova dove la piccola sarebbe stata sottoposta a dialisi e a un intervento chirurgico. Le sue condizioni si sono aggravate ulteriormente ed è spirata. L'origine del malessere è da chiarire e non sarebbe da escludere che abbia contratto un batterio. Sul corpo della piccola verrà disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte ed eventuali possibili responsabilità.