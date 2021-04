La Spezia - L'auto è finita contro un albero e ha provocato un incendio. I suoi occupanti, una coppia di ragazzi orginari di Reggio Emilia, sono rimasti miracolosamente illesi riuscendo a liberarsi in tempo dall'abitacolo. L'auto, una Bmw, è uscita di strada per cause in fase di accertamento e si è capovolta. E' quanto accaduto alle 15.30 di oggi pomeriggio a Montemarcello, in direzione Bocca di Magra, dove un'auto, dopo essere finita fuori strada, è piombata nella fitta boscaglia e impattando, presumubilmente, con una pianta ha preso fuoco.

Immediata la mobilitazione di uomini e mezzi: sono partiti i Vigili del Fuoco dalla Spezia, i carabinieri e quelli forestali. A sostenere le opere di bonifica e spegnimento anche i volontari dell'Antincendio boschivo di Ameglia. Le dinamiche dell'incendio sono in fase di accertamento e i Vigili del fuoco hanno lavoranto per recuperare il mezzo distrutto dalle fiamme.

In una nota dei Vigili del fuoco si legge: "Nell'impatto le due persone riuscivano ad abbandonare l'auto prima della propagazione dell'incendio, il personale intervenuto con l'ausilio della squadra Aib del Comune di Ameglia provvedeva allo spegnimento delle fiamme dell'auto e della zona boschiva con successiva bonifica. Sul posto si è reso necessario l'intervento dell'autogru del comando di Massa Carrara, che ha provveduto al recupero del veicolo. Sul luogo del sinistro presenti il personale sanitario del 118 la Spezia Soccorso, I carabinieri della Stazione di Ameglia e i Carbinieri forestali".

Questo 25 aprile si sta rivelando davvero impegnativo per i Vigili del Fuoco che in poche ore hanno affrontato questo rogo e quello di Canarbino, divampato alle 12.30 circa. A integrazione dei fatti accaduti stamani in una nota dei pompieri si legge: "Arrivati sul posto, le fiamme avevano interessato una zona boschiva di macchia mediterranea mista ad alto fusto nei pressi della strada per il forte di Canarbino, le operazioni di spegnimento sono al momento concluse, comprese le operazioni di bonifica. Sul luogo dell'incendio, insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i volontari anticendio boschivi delle sezioni Aib di Portovenere, Ameglia, La Spezia, Luni, Ass.Lunezia e l'elicotterio del Servizio Antincendio Boschivo della Regione Liguria. Le cause dell'incendio sono al vaglio delle indagini dei Carabinieri Forestali del Comando di Borghetto".