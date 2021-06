"Nessun condono per l'ex Villaggio Europa, giornata storica"

La Spezia - "Per tutte le Cinque Terre oggi è una giornata storica. All'ex Villaggio Europa non sorgeranno 29 monolocali e chiederemo alla proprietà una bonifica celere dell'intera zona. Abbiamo messo la parola 'fine' dopo 36 anni a una vicenda che era una ferita aperta per il nostro Comune e per tutte le Cinque Terre. Noi in questo momento abbiamo fatto chiarezza e assunto una decisione importante". Così il sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia racconta a Città della Spezia l'esito del consiglio comunale di questa mattina dove è stata deliberata l'insussistenza dell'interesse pubblico avanzato dai privati in merito modifica dell'intera area. Quest'ultimo passaggio è avvenuto dopo aver registrato, fino ad ora, i pareri negativi da parte del Parco Nazionale delle Cinque Terre, della Soprintendenza ai beni culturali e della lettura dei pareri raccolti in sede di Vas dalla Regione Liguria.

"Il consiglio comunale - ha proseguito Fabrizia Pecunia - ha preso atto del contenuto dei verbali relativi alla procedura di Vas trasmessi da Regione Liguria, ha confermato quanto già deliberato dalla giunta comunale nel provvedimento numero 1 del 2021, nel quale si dichiarava l'insussistenza dell'interesse pubblico nella proposta dei privati-. Abbiamo dato mandato al responsabile del servizio Urbanistica del Comune di Riomaggiore ad adottare i provvedimenti di competenza a seguito della deliberazione".

Come detto, nella proposta dei privati si era fatta strada l'ipotesi di ricostruire nell'ex Villaggio 29 monolocali ad uso residenziale. "Da parte nostra, sarà avviato il procedimento volto a respingere la proposta presentata - ha aggiunto Pecunia -. Il nostro obiettivo è arrivare nei tempi consentiti dalla procedure che dovranno essere avviate alla bonifica dell'area che, purtroppo anche in questi giorni, è stata interessata da un intervento dei Carabinieri per liberarla da un'occupazione abusiva. Un danno di immagine che non ci possiamo più permettere. Proprio oggi in consiglio comunale è stato presentato anche l'esito dei pareri di tutte le istituzioni: sono tutti negativi e si aggiunge quello la Difesa del suolo di Regione Liguria. Questo mette in luce che le problematiche dell'area non sono state affrontate e risolte dalla progettazione presentata e dunque l'ufficio tecnico procederà per respingere la richiesta di sanatoria".

"L'avvio di questo procedimento - conclude Pecunia - servirà a respingere il condono e la rimessa in pristino. Sui tempi non ci sono ancora certezze. Noi abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere in quanto ente pubblico, adesso però possiamo guardare avanti".