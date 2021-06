Via Veneto, al via la riqualificazione dei percorsi pedonali

La Spezia - Sono iniziati i lavori relativi alla riqualificazione dei percorsi pedonali di Via Vittorio Veneto ricompresi tra Piazza Verdi e Piazza Caduti della Libertà per un costo complessivo di 376.000 euro. I lavori rientrano nell'ambito degli interventi ammessi al finanziamento a valere sul Fondo Strategico Regionale e hanno l’obbiettivo di qualificare architettonicamente la pavimentazione dei porticati i quali sono soggetti ad intenso traffico pedonale poiché collegano il centro città con la zona est e l’ospedale e su essi prospettano numerose attività commerciali. "Il progetto - informa la nota di Palazzo civico - consentirà una profonda riqualificazione della pavimentazione dei percorsi pedonali ricompresi tra Piazza Verdi e Piazza Caduti della Libertà e di alcune traverse. Un intervento necessario a seguito anche dei sopralluoghi effettuati che hanno evidenziato la necessità di interventi, tra porticati e marciapiedi, su un'area di circa mq 2600".



"Un investimento senza precedenti sul centro storico che ha inizio in questi giorni – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – restituire l’autentica bellezza dei portici del centro significa non solo aver investire direttamente sulla storia, sul decoro e sulla bellezza della Città ma anche un investimento indiretto per il tessuto commerciale della zona di via Veneto. Interventi necessari e concreti fatti con una prospettiva turistica e commerciale.”



“Con questo progetto riporteremo i portici di Via veneto alla bellezza originale. Spiega l’assessore Piaggi - Un progetto che si inserisce nella più ampia riqualificazione generale e nel piano manutentivo della città, che mira a ripristinare aree pubbliche abbandonate da troppi anni. Questi lavori sono finanziati con il Fondo Strategico della Regione e per questo il mio ringraziamento va al Presidente Giovanni Toti e l’assessore Giacomo Giampedrone che hanno destinato risorse importanti per la nostra città.”



L'intervento consiste nel rifacimento nei porticati del massello in calcestruzzo e posa in opera di pavimentazione alla palladiana in marmo, in continuità con le pavimentazioni esistenti e la posa in opera di mattonelle in gres, in sostituzione di quelle esistenti, nei marciapiedi di via Costantini e posa in opera di conglomerato bituminoso nei restanti marciapiedi.



I porticati interessati integralmente sono:



- Via Vittorio Veneto tra piazza Europa e Via Conti lato mare



- Via Vittorio Veneto tratto compreso tra il supermercato Basko e Via Costantini



- Via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra Via Dalmazia e Via Piave lato mare



- Via Vittorio Veneto tratto compreso tra Vicolo Cieco Porta Roca e Via Tolone



- Via Vittorio Veneto tratto compreso tra i nc. 171 -181



Negli altri porticati verranno fatti solo piccoli interventi di ripristino.