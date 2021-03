Via alle vaccinazioni in farmacia, nello Spezzino hanno aderito in dieci

La Spezia - Domani, lunedì 29 marzo, in tutta la Liguria inizia la vaccinazione nelle farmacie del territorio che hanno dato la propria disponibilità. Come comunica Regione Liguria le inoculazioni saranno a cura di medici o personale abilitato e potranno avvenire all’interno della farmacia, se questa dispone di locali adeguati, ma anche presso sedi esterne situate nelle adiacenze (studi medici convenzionati, altri locali pubblici, sedi di associazioni di volontariato). Fra le 52 che hanno già aderito dieci si trovano in ASL5 (elenco di seguito) e come tutte le altre somministreranno dosi di vaccino AstraZeneca a partire da lunedì 29 marzo, giorno in cui è previsto l’avvio delle attività con la ricezione del vaccino e la sua preparazione (le somministrazioni partiranno da martedì 30). L'elenco verrà aggiornato con le prossime adesioni.



COME E QUANDO PRENOTARE

per la fascia di età fra i 75 e i 79 anni

- direttamente in farmacia a partire dalla mattina di lunedì 29 marzo

- attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it a partire dalle h 13 di oggi, domenica 28 marzo



per la fascia di età fra i 70 e i 74 anni

- direttamente in farmacia a partire dalla mattina di martedì 30 marzo

- attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it a partire dalle h 23 di lunedì 29 marzo

Non è possibile prenotare telefonicamente chiamando le farmacie



Le farmacie aderenti nello Spezzino

- Argentieri, Via Vittorio Veneto 117 - La Spezia

- Maglio, Via Paverano 1 - La Spezia

- Tapparo, Corso Cavour 205 - La Spezia

- Castagnini, Via Bertoloni 13 - Sarzana (Sp)

- Santa Caterina, Via Variante Cisa 39 - Sarzana (Sp)

- Del Mare, Via C. Colombo 122 - Riomaggiore (Sp)

- San Antonio , Via XX Settembre 8 - Deiva Marina (Sp)

- Val di Vara, Via Aurelia 200 - Riccò del Golfo (Sp)

- Oppicini, Via Briniati 11 - Brugnato (Sp)

- Vezzanese, Via Valeriano 1a - Vezzano (Sp)