La Spezia - Sono oltre 707mila ad oggi i vaccini somministrati in Liguria, il 93 per cento dei quasi 764mila arrivati nella nostra regione dalla struttura commissariale regionale. E sono 3.249 le dosi somministrate in tutta la regione nelle ultime 24 ore; di queste, 1.040 hanno riguardato la Asl5, dove da inizio campagna sono state somministrate oltre 88mila dosi. Di queste, 31.502 sono seconde dosi, quinti tanti sono gli spezzini che hanno chiuso il ciclo vaccinale.