Una vittima al Sant'Andrea, calano ancora i ricoverati

La Spezia - Sono 10 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.950 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.253 tamponi antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza dei testati: Imperia 1, Savona 3, Genova 5, La Spezia 1.

Nel bollettino odierno viene inserita anche una nuova vittima, si tratta di un uomo di 73 anni deceduto il 18 giugno al Sant'Adrea della Spezia, che porta il numero di vittime spezzine da inizio pandemia a 469 e quello ligure a 4.348. buone notizie arrivano invede dagli ospedali dove il numero dei ricoverati continua a scendere – oggi sono 7 meno di ieri – attestandosi a 35 in Liguria (con 8 terapie intensive) e cinque al San Bartolomeo di Sarzana dove il reparto dei malati più gravi continua a rimanere vuoto. Oggi sono invece 18 i guariti che portano il totale regionale a 97.172 mentre i casi attivi sono 1.649 dei quali 226 in Asl5 dove ci sono anche 71 soggetti in sorveglianza attiva.



Quanto ai vaccini oggi la percentuale fra consegnati e somministrati arriva al 93%, con 426.461 liguri che hanno completato il ciclo vaccinale, dei quali 53.214 spezzini.