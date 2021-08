Toti: "Oss Coopservice, faremo il possibile per salvaguardare l'occupazione"

La Spezia - “Nel concorso per l’assunzione di 159 Operatori socio sanitari in Asl 5 era già previsto il riconoscimento di 75 punti (sui 100 totali) per titoli di carriera, venendo quindi incontro ai 110 lavoratori, alcuni a tempo determinato, che prestano servizio presso l'Asl tramite Coopservice”. Il presidente della Regione, Giovanni Toti, interviene così nel dibattito relativo all'esito delle prove pratiche del concorso per l'assunzione di 159 Oss indetto da Asl 5 dopo un lunghissimo dibattito politico amministrativo sulle possibilità di procedere ad assunzione diretta, magari attraverso una società in house costituita dalla Regione o attraverso una legge ad hoc promulgata dal parlamento. Ma le risposte sono state tutte negative e l'azienda sanitaria spezzina è andata avanti sulla strada del concorso.



“Non essendo stata approvata nelle precedenti legislature la normativa nazionale che prevedesse l’assunzione automatica, l’unica via era quella del concorso - ribadisce Toti -. A fronte di 4.981 domande pervenute, 641 sono i candidati che hanno superato la prova pratica di cui 42 lavoratori di Coopservice. Ricordo che il contratto di Coopservice non poteva essere ulteriormente prorogato, come previsto dalla legge, in quanto in passato oggetto di innumerevoli rinnovi. Ritengo che sia doveroso in questo momento evitare speculazioni politiche su un tema così delicato, sapendo chiaramente che non era possibile percorrere altre strade rispetto a quella intrapresa. Tuttavia come Regione Liguria - prosegue Toti - faremo tutto il possibile, nel rispetto della legge, per salvaguardare l’occupazione di questi lavoratori”.