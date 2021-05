Spezzino a un passo dai 40mila 'richiamati'

La Spezia - Lo Spezzino si appresta a tagliare il traguardo dei 40mila vaccinati con prima e seconda dose. Sono ad oggi infatti 39.959, come riporta il bollettino della Regione, gli spezzini che hanno chiuso il ciclo. Oltre 120mila, comprensive delle quasi 40mila seconde dosi, le inoculazioni complessivamente effettuate in Asl5 fin qui; poco più di 941mila quelle somministrate in tutta la Liguria (97% di quelle ricevute dalla struttura commissariale nazionale), di cui quasi 3.500 nelle ultime 24 ore, quasi 1.500 delle quali fatte in Asl5.