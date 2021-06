Sei nuovi positivi in Liguria, guarite 22 persone

La Spezia - Sono sei i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.960 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.112 tamponi antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 2, Savona 0, Genova 2, La Spezia 1, non riconducibili alla residenza in Liguria 1.



Resta invariato il numero delle vittime da inizio pandemia che sono state 4.349 in Liguria di cui 470 nello Spezzino. Rispetto a ieri invece si registra una sola persona in più fra i ricoverati che porta il totale ligure a 30, con 8 terapie intensive, e 5 nella nostra provincia dove il reparto dei pazienti più gravi è vuoto. I casi attivi a livello regionale sono 1617 di cui 225 in Asl5 dove sono ci sono 67 soggetti in sorveglianza attiva. Nelle ultime 24 ore sono state dichiarate guarite 22 persone per un totale di 97.422 da inizio pandemia.



Per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini oggi la percentuale fra dosi consegnate e somministrate si attesta al 89% con 441.967 liguri che hanno completato il ciclo vaccinale, di cui 55.582 spezzini.